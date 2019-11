Sara Errani le transmite un mesaj dur criticilor: Daca nu va convine, puteti sa-i scrieti lui Mos Craciun

Ziare.

Fosta finalista de la Roland Garros a fost taxata pentru faptul ca a servit din mana la un turneu din Paraguay, lucru neobisnuit in tenis.Revoltata de criticile primite in special din Italia, Errani a avut un mesaj dur la adresa contestatarilor."Tocmai am pierdut finala turneului din Paraguay. Pentru mine personal aceasta saptamana a fost grozava, dar din punct de vedere al tenisului nu a fost usor. Dupa ce m-am intors in circuit in februarie am probleme cu mana, asa eu si echipa am decis ca cel mai bine servesc din mana. Nimeni nu mi-a spus nimic despre asta. Dimpotriva, oamenii m-au sustinut deoarece sunt gata sa gasesc solutii pentru problema. Chiar si pe retelele de socializare nu am primit un mesaj din partea fanilor din Paraguay.Dar in Italia valul de critici m-a lovit, in special din cauza serviciului. Mi se pare ca in ultimii ani am dat prea multa atentie comentariilor si parerilor voastre. Daca nu pot sa servesc normal, o s-o fac asa! Daca nu pot nici asta, o sa vin cu altceva! Daca nu va convine, contactati WTA , spuneti-le sa schimbe regulile sau sa ma descalifice! Sau puteti sa-i scrieti lui Mos Craciun!", a scris Errani pe Twitter Fosta jucatoare de top 10 WTA, Errani a fost suspendata pentru dopaj si s-a prabusit in ierarhia mondiala.In prezent ea se afla pe locul 200 la simplu.C.S.