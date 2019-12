Schimbare de cariera pentru o tenismena cunoscuta

Ziare.

In paralel cu tenisul, Petkovici a hotarat sa patrunda intr-un nou domeniu si a devenit prezentatoare la postul german ZDF.Ea prezinta stirile la postul public din Germania si va avea aparitii saptamanale.Totusi, Petkovici va juca tenis si in sezonul 2020, dar se va axa si pe televiziune.Andrea Petkovici a castigat din tenis premii de peste 7.5 milioane de dolari.Ea ocupa locul 78 in clasamentul mondial in momentul de fata.C.S.