Schimbare istorica in tenisul feminin: Decizia luata de WTA

Din luna februarie, antrenorii vor avea voie sa le dea indicatii jucatoarelor in timpul meciurilor direct din tribune.Pana in acest moment, coaching-ul din tribune era interzis de regulament si se penaliza cu avertisment sau chiar pierderea punctelor.WTA a hotarat insa sa testeze noul sistem in luna februarie, la Dubai si Openul Ungariei.Regula va fi insa pusa apoi in aplicare si la celelalte turnee.WTA a ajuns la aceasta solutie la propunerea lui Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams, dupa incidentele din finala US Open 2018, cand americanca a fost penalizata pentru ca primea sfaturi neregulamentare.C.S.