Scor neobisnuit in cadrul ATP Cup. Roberto Bautista a castigat prima partida din Australia cu 6-0, 6-0

Ziare.

com

Asa cum putini poate se asteptau, Bautista Agut a castigat cu 6-0, 6-0, dupa o ora si 13 minute de joc. S-a vazut astfel diferenta uriasa intre locurile din clasamentul celor doi in ATP, e vorba de locul 9 pentru iberic si de locul 679 abia pentru gruzin.Ce e interesant de remarcat este ca Aleksandre este baiatul marelui Alexander Irakliyevich Metreveli, jucator care a reprezentat URSS in anii 70, si el din Georgia, nascut la Tbilisi, tenismen care se poate lauda cu 3 finale de Mare Slem in palmares.Metreveli a jucat o finala de Wimbledon pierduta la Jan Kodes in 1973, iar la dublu mixt a jucat alte doua finale la Wimbledon, in 1968 si 1970, ambele alaturi de Olga Morozova, pierdute la Court si Fletcher (ambii Australia) in primul an si la Nastase si Casals (Romania si SUA), in al doilea an.Spania conduce Georgia cu 1-0, iar in al doilea meci va intra in arena liderul mondial ATP Rafa Nadal, care va da piept cu Basilashvili, cel mai bun jucator gruzin din circuit.Baiatul lui Metreveli are 26 de ani, dar nu a avut o ascensiune care macar sa se compare cu tatal sau, ajuns acum la 75 de ani.Spania si Georgia fac parte din Grupa B de la ATP Cup, alaturi de Japonia si Uruguay. Asiaticii au trecut tot sambata de sud-americani cu 3-0.