Semifinale incendiare la Doha: Ashleigh Barty a invins-o in sferturi pe Garbine Muguruza

Ziare.

com

In meciurile din sferturi, desfasurare pe parcursul zilei de joi, s-au inregistrat urmatoarele rezultate:- Garbine Muguruza 6-1, 6-7 (4), 6-2Ons Jabeur -6-7 (2), 6-7 (4)- Belinda Bencic 6-4, 6-4Zheng Saisai -6-3, 6-7 (2), 3-6In semifinale se vor intalni:Ashleigh Barty (fav.1) vs Petra Kvitova (fav.8)Svetlana Kuznetsova vs Aryna Sabalenka (fav.9)Finala turneului dotat cu premii in valoare totala de 2,9 milioane de dolari e programata sambata.I.G.