Semifinale inedite in turneul de la Acapulco

Mexicanca Renata Zarazua (foto), numarul 270 mondial, a trecut in sferturi de slovena Tamara Zidansek (74 WTA) cu 6-2, 3-6, 6-2, urmand sa joace in penultimul act contra tinerei jucatoare canadiene Leylah Fernandez (17 ani, 190 WTA), care a castigat in fata rusoaicei Anastasia Potapova (18 ani, 97 WTA) cu 6-3, 7-5.Britanica Heather Watson, singurul cap de serie ramas in cursa (7) a dispus in trei seturi de Christina McHale (SUA), cu 6-3, 1-6, 6-1.In semifinale, Watson va intalni o adversara venita din calificari, chinezoaica Xiyu Wang, care s-a impus in fata compatrioatei sale Lin Zhu (cap de serie numarul sase), cu 6-2, 6-2.