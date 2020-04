Senzatia tenisului mondial s-a luptat cu depresia

Ziare.

Tenismena americana in varsta de 16 ani spune ca ajunsese sa nu-i mai faca placere sa joace tenis."Am fost intodeauna cea mai tanara la diverse lucru, care a starnit un interes chiar daca nu-mi doream. Din acest motiv am avut mereu o presiune. Inainte de Wimbledon, in sezoanele 2017 si 2018 m-am chinuit sa-mi dau seama ce-mi doresc cu adevarat", a spus Cori Gauff pentru Behind The Racquet "M-am trezit in postura de a nu-mi mai placea sa fac ceea ce iubeam. Am realizat ca trebuie sa joc pentru mine, nu pentru altii. Timp de un an am fost in depresie. A fost cel mai greu an pentru mine", a continuat aceasta.La doar 15 ani, Cori Gauff a atins optimile de finala de la Wimbledon si a intrat in Top 50 WTA.E comparata de multi cu Serena Williams si considerata a fi noua senzatie a tenisului mondial.52 e locul ocupat in clasamentul WTA de Cori Gauff.I.G.