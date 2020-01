Serbia a castigat ATP Cup dupa o victorie in meciul decisiv cu Spania

Ziare.

Punctul victoriei Serbiei a fost adus in meciul de dublu de Novak Djokovic si Viktor Troicki, care s-au impus in fata lui Pablo Carreno Busta si Feliciano Lopez, 6-3, 6-4.Initial se anuntase ca Spania va conta la dublu pe Rafael Nadal , liderul mondial ATP, alaturi de Pablo Carreno Busta.Rafael Nadal si Novak Djokovic au fost adversari in al doilea meci de simplu al zilei, incheiat cu victoria sarbului, locul 2 ATP, in doua seturi, 6-2, 7-6 (7-4).In prima partida de simplu, spaniolul Roberto Bautista (10 ATP) s-a impus in fata lui Dusan Lajovic (34 ATP) in doua seturi, 7-5, 6-1.Spania a castigat in noiembrie Cupa Davis