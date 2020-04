Serena Williams, Maria Sharapova si Naomi Osaka participa la o competitie inedita

Ziare.

In cadrul evenimentului "Stay at Home Slam", transmis pe in direct pe Facebook Gaming, competitorii vor juca de la locuintele lor si fiecare va primi un cec de 25.000 de dolari, pe care il va dona unei organizatii de caritate la alegere, castigatorul turneului urmand sa primeasca o donatie aditionala de un milion de dolari.Fiecare jucator sau jucatoare de tenis va face pereche cu o celebritate, dupa cum urmeaza: Serena Williams cu modelul Gigi Hadid, Naomi Osaka o va avea alaturi pe prezentatoarea de televiziune Hailey Bieber, Venus Williams cu fotbalistul american JuJu Smith-Schuster, Maria Sarapova cu modelul Karlie Kloss, Kei Nishikori cu DJ-ul Steve Aoki, Madison Keys cu solistul Seal, Taylor Fritz cu Addison Rae, influencer social media, iar Kevin Anderson cu fotbalistul american Ryan Tannehill.Meciurile vor fi comentate de legendarul tenisman John McEnroe si de iJustine (Justine Ezarik), o personalitate de pe YouTube.