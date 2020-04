Singura tara din lume in care se mai joaca tenis: OMS a cerut oprirea de urgenta a turneului

Ziare.

De altfel, in Belarus are loc in aceste zile singurul turneu de tenis din lume, informeaza Tennis Italiano La el participa doar jucatoare locale, insa printre ele nu se afla si Aryna Sabalenka sau Vika Azarenka, sportive care au decis sa se protejeze.La start se afla insa jucatoare aflate in clasamentul WTA , precum Iryna Shymanovch (429 WTA) sau Ilona Kremen (782 WTA).Totus, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a cerut ca acest turneu sa fie oprit de urgenta.In Belarus s-au inregistrat pana acum 2.578 de cazuri de coronavirus, iar 26 de persoane au murit.In aceasta tara se desfasoara si singurul campionat de fotbal din Europa care inca nu a fost anulat.C.S.