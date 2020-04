Situatie alarmanta in tenis: Numarul meciurilor suspecte s-a dublat

Ziare.

com

Conform unui raport al Uniunii pentru Integritatea Tenisului, in primele 3 luni 2020 au fost 38 de meciuri suspecte de blat.In schimb, in aceeasi perioada a anului trecut au fost doar 21 de meciuri suspecte de blat.Oficialii avertizeaza ca numarul mare de meciuri suspecte s-a marit pe masura ce in lume a aparut pandemia de coronavirus.In plus, exista temeri ca situatia va escalada dupa ce meciurile vor fi reluate, avand in vedere ca multi tenismeni nu vor avea venituri in aceasta perioada.C.S.