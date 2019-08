Situatie alarmanta pentru Eugenie Bouchard: De cate luni nu a mai obtinut o victorie

Ziare.

Jucatoarea canadiana nu a mai castigat niciun meci in ultima jumatate de an.Ultima victorie dateaza din februarie, din turneul de la Dubai, cand a invins-o in primul tur pe Vera Lapko.De atunci a urmat insa o serie incredibila de 11 infrangeri la rand.Aceasta serie a fost inceputa de Simon Halep la Dubai si a fost continuata de Kristen Flipkens, Nao Hibino, Lesia Tsurenko, Fiona Ferro, Tamara Zidansek, Tamara Korpatsch, Lauren Davis, Bianca Andreescu , Timea Babos si Kaia Kanepi.Pe fondul acestor rezultate, jucatoarea canadiana a ajuns pe locul 119 in clasamentul WTA In 2014, Bouchard ocupa locul 7 mondial si era considerata viitoarea stea a tenisului feminin.C.S.