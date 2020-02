Situatie bizara la turneul de la Rotterdam: Nimeni nu a vrut sa incaseze cecul oferit de organizatori

Ziare.

com

Turneul a inceput cu un jucator mai putin pe tablou dupa ce nimeni nu a mai dorit sa se inscrie cand moldoveanul Radu Albot s-a retras.Conform regulamentului, la fiecare turneu jucatorii care pierd in calificari se pot inscrie pe o lista cu "lucky losers" si ajung pe tabloul principal automat daca cineva se retrage.Organizatorii de la Rotterdam au avut insa o surpriza deoarece niciun jucator care a pierdut in calificari nu a vrut sa beneficieze de retragerea lui Albot.Asta desi ar fi avut garantat un cec in valoare de 15.510 euro pentru simpla prezenta pe tabloul principal.Mai mult decat atat, directorul turneului, Richard Krajicek, a dezvaluit ca a sunat personal patru jucatori eliminati in calificari din dorinta de a-i invita sa joace, dar niciunul nu a vrut sa participe.C.S.