Situatie incredibila la Nottingham: Turneul de tenis risca sa fie anulat din cauza ploii!

Cum niciun teren de tenis de la Nottingham nu beneficiaza de acoperis, organizatorii au fost fortati de vremea nefavorabila sa suspende toate meciurile programate in primele doua zile.Iar prognoza meteorologica pentru astazi si zilele urmatoare nu e deloc una favorabila! La Nottingham se anunta ploaie in fiecare zi, existand riscul ca turneul sa fie chiar anulat!Pentru a evita aceasta decizie categorica, organizatorii au mutat cateva meciuri indoor, la care nu vor putea asista insa spectatori!Caroline Garcia e principala favorita la Nottingham Open 2019, dupa ce Kiki Bertens s-a retras inainte de inceperea openului.Pe tabloul principal se afla si doua tenismene din Romania, Monica Niculescu si Gabriela Ruse, care ar trebui sa joace in prima runda cu Tatjana Maria, respectiv Evgeniya Rodina.250.000 de dolari sunt premiile totale ale turneului de la Nottingham, programat sa se desfasoare in perioada 10-16 iunie.I.G.