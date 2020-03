Sky Sport anunta ca turneul de la Miami a fost anulat: Masura dura pregatita in tenis

Ziare.

Un anunt oficial din partea organizatorilor nu a fost facut. De fapt, organizatorii de la Miami nu au avut nicio reactie in ultimele ore, de cand circula aceasta informatie.Consiliul jucatorilor se va reuni joi si astfel este asteptat sa ni se comunice deciziile luate.ESPN anunta ca cel mai probabil toate turneele de tenis vor fi anulate in urmatoarele 6 saptamni, atat in circuitul ATP cat si in WTA Indian Wells si meciurile programate in aprilie in Fed Cup au fost deja anulate, astfel ca pana la anularea turneului de la Miami mai e de indeplinit doar o formalitate.Deciziile au legatura cu pandemia de coronavirus, care se extinde in intreaga lume.Totodata, si sezonul din NBA a fost amanat din acelasi motiv pe termen nelimitat.C.S.