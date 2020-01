Sloane Stephens a rabufnit la adresa organizatorilor turneului de la Brisbane: "Este o chestiune de respect"

Ziare.

Terenul central din capitala statului Queensland este monopolizat pana miercuri inclusiv de meciurile ATP Cup, o competitie noua care a debutat vineri, avand drept consecinta mutarea partidelor turneului feminin de tenis pe alte terenuri."Eu cred ca obligarea unei jucatoare numarul unu mondial sa joace pe un teren anex, nu este tocmai in regula. Este o chestiune de respect", a reactionat Stephens (24 WTA), facand referire la australianca Ashleigh Barty, care a disputat si castigat un meci de dublu pe un teren secundar luni."Noi nu am fost incluse in discutiile privind programarea partidelor", a subliniat jucatoarea americana in varsta de 28 de ani, dupa ce a suferit o infrangere inca de la debut in fata rusoaicei Liudmila Samsonova (6-4, 2-6, 6-3), nr. 129 mondial."Prioritatea lor este ATP Cup. Eu consider ca lucrurile puteau fi facute diferit", a conchis laureata US Open din 2017.