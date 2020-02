Sofia Kenin a dezvaluit ce a facut cu primii bani castigati la Australian Open

Ziare.

Pentru succesul de la Melbourne , Kenin a incasat un cec in valoare de 2.76 milioane de dolari americani.Ea spune ca din premiul castigat in Australia si-a cumparat multe bijuterii."Am intrat direct intr-un magazin Cartier si mi-am satisfacut toate poftele. Mi-am cumparat un inel si cercei", a dezvaluit Sofia Kenin intr-o conferinta de presa."Am visat sa castig acest Grand Slam si nimeni nu a crezut in mine. Le-am inchis gura tuturor criticilor", a adaugat Kenin.Amintim ca Sofia Kenin a invins-o pe Garbine Muguruza in finala de la Australian Open si a castigat primul Grand Slam al carierei.C.S.