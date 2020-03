Sofia Kenin ajunge in finala turneului de la Lyon dupa un meci incredibil

Ziare.

com

Campioana de la Australian Open a invins-o in semifinale pe belgianca Alison Van Uytvanck dupa o partida extrem de echilibrata, care a durat doua ore si 30 de minute!A fost 7-6 (5), 6-7 (2), 7-6 (2) in favoarea jucatoarei aflate pe locul 5 in ierarhia WTA.In ultimul act al turneului dotat cu premii in valoare totala de 250.000 de dolari, Sofia Kenin o va intalni pe surprinzatoarea Anna-Lena Friedsam.Finala turneului de la Lyon e programata maine.I.G.