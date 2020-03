Sofia Kenin, campioana de la Australian Open, castiga trofeul de la Lyon, dupa ce a salvat joi o minge de meci la Jacqueline Cristian

Ziare.

Kenin a castigat finala de la Lyon cu Friedsam in trei seturi, scor 6-2, 4-6, 6-4, dupa o ora si 51 de minute de joc.Sportiva din SUA era favorita 1 in Franta, dar in turul II, joi, a fost foarte aproape sa fie eliminata de tanara Cristian din Romania. Reprezentanta Romaniei a avut o minge de meci si a servit pentru castigarea jocului in setul doi, insa a cedat in cele din urma in trei seturi, cu 7-6 (5), 5-7, 4-6.Kenin, 5 WTA, a dispus de Friedsam care este clasata pe 136 in lume.Dupa aceasta victorie, Sofia va urca pana pe locul 4, urcand peste Bianca Andreescu Turneul din Franta a fost dotat cu premii in valoare totala de 250.000 de dolari.Kenin a castigat in luna ianuarie primul sau trofeu de Grand Slam, Australian Open, dupa o finala decisa in trei seturi cu Garbine Muguruza din Spania.