Sofia Kenin continua sa impresioneze la Rogers Cup

Tenismena care in runda precedenta a invins-o pe ocupanta locului 1 in clasamnetul WTA, Ashleigh Barty, a avut nevoie de doar 57 de minute pentru a trece de Dayana Yastremska.6-2, 6-2 a fost scorul intalnirii dintre ocupantele locurilor 29 si 33 in ierarhia intocmita de Asociatia de Tenis Feminin.In runda urmatoare, sportiva in varsta de doar 20 de ani o va intalni pe castigatoarea partidei dintre Elina Svitolina si Belinda Bencic.Rogers Cup 2019 se desfasoara in perioada 5-11 august.I.G.