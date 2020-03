Sofia Kenin, impresionata de Jaqueline Cristian

Ziare.

Castigatoarea de la Australian Open recunoaste ca a avut mari probleme cu sportiva aflata pe locul 174 in clasamentul WTA."E o jucatoare puternica. A trebuit sa ma lupt pentru fiecare punct. Evident ca n-am facut cel mai bun meci al meu, in timp ce ea a aratat un nivel foarte inalt, asa ca sunt fericita ca am castigat", a spus Sofia Kenin la interviul de dupa meci."Am jucat la dublu cu ea acum doi ani in Strasbourg si ne-am si antrenat impreuna, suntem bune prietene", a raspuns tenismena din SUA atunci cand a fost intrebata daca o cunostea pe Jaqueline Cristian.Jaqueline Cristian a fost eliminata dramatic, joi seara, in turul doi al turneului de la Lyon.Tenismena noastra, aflata pe locul 174 in clasamentul WTA, a cedat in fata campioanei de la Australian Open 2020, Sofia Kenin, dupa un meci extrem de echilibrat.Reprezentanta Romaniei a avut o minge de meci si a servit pentru castigarea jocului in setul doi, insa a cedat in cele din urma in trei seturi, cu 7-6 (5), 5-7, 4-6.Doua ore si 31 de minute a durat intalnirea dintre cele doua.I.G.