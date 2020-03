Solutia disperata la care a recurs o tenismena dupa ce mai multe turnee au fost anulate

Ziare.

Daca jucatorii din top 100 au o viata linistita de griji, situatia sta complet diferit cand vine vorba de cei mai slabi clasati.Fiecare turneu are o miza mult mai importanta, in conditiile in care cheltuielile sunt foarte ridicate. Astfel, jucatorii mai slab clasati sunt cei mai afectati de aceasta decizie.Printre ei se afla si americanca Sachia Vickery, aflata pe locul 158 WTA Dupa ce aceste turnee au fost anulate, Sachia Vickery si-a publicat CV-ul pe contul de Instagram si anunta ca isi cauta un loc de munca. Ea ar vrea sa predea lectii de tenis. Mai mult, Vickery a publicat si adresa de mail la care ii pot fi trimise ofertele.In aceeasi situatie se afla si tenismenii Jonny O'Mara si Noah Rubin, care au anuntat ca sunt si ei dispusi sa predea lectii de tenis in aceasta perioada.C.S.