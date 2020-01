Spania este cu un pas in finala ATP Cup

Ziare.

In prima partida a zilei din Australia, Roberto Bautista Agut, locul 10 mondial ATP, a dispus foarte clar de rebelul tenisului mondial, Nick Kyrgios, 29 in lume, scor 6-1, 6-4.Partida a durat o ora si 22 de minute, iar Spania are acum 1-0 cu tara gazda dupa primul meci de simplu.A inceput in acest moment si partida secunda, e vorba de duelul primilor jucatori ai celor 2 tari, Rafa Nadal si Alex de Minaur.Daca Nadal, liderul mondial la zi in ATP, va invinge, atunci Spania este calificata in marea finala de duminica, acolo unde vom putea privi specialul duel dintre Rafael si Novak Djokovici Turneul ATP Cup are loc in 3 orase distincte din Australia, Perth, Sydney si Brisbane.El este televizat in intregime pe EuroSport.