Stefanos Tsisipas castiga Turneul Campionilor la 21 de ani

Intr-unul dintre cele mai frumoase meciuri ale acestui final de sezon, Tsisipas l-a invins cu foarte mare greutate pe Thiem, dublu finalist la Roland Garros, scorul fiind 6-7, 6-2, 7-6, dupa 2 ore si 37 de minute de joc.Primul set a fost terminat dupa un tiebreak lung, incheiat de austriac la 8-6, dupa peste 66 de minute de joc, in care cei doi si-au etalat cu mare curaj loviturile de parada, reverul in lung de linie in cazul lui Thiem, forehandul de mare precizie in cazul lui Stefanos, grec de 21 de ani, al doilea cel mai tanar castigator de Turneul Campionilor in ultimii 20 de ani, dupa australianul Hewitt.Setul secund a fost practic foarte usor, elenul fiind in control de la un capat la altul. Mansa decisiva a fost la inceput si ea dominata de sportivul de pe locul 6 in lume, care a avut break in fata.Thiem a reusit sa revina, sa egaleze pe tabela si sa impinga din nou si aceasta mansa in tiebreak, un tiebreak pe care de aceasta data Tsisipas l-a bifat si a castigat chiar la debut acest mare trofeu, cel mai important trofeu din cariera.Este 4-3 pentru Thiem la capitolul victorii directe cu Tsisipas, care si-a luat revansa dupa finala pierduta la Dominic, recent chiar, la Beijing.Dupa aceasta finala, Thiem va urca pe locul 4 in clasamentul ATP , loc pe care va incheia si anul.In semifinale, Tsisipas a dispus de marele Roger Federer cu 6-3, 6-4.