Stefanos Tsisipas, castigator al Turneului Camponilor, nu mai rezista in izolare: "Am inceput sa vorbesc cu obiectele prin casa"

Ziare.

com

Grecul de pe locul 6 ATP a spus ca a ales sa stea singur in aceasta perioada si ca nu se simte deloc bine in aceasta auto-izolare impusa: "Daca va intrebati de ce nu sunt cu familia in aceasta perioada, explicatia e simpla. Am avut o discutie cu ei acum cateva zile si am decis ca asa e cel mai sigur.Ii iubesc, vreau din suflet sa ii vad, dar era foarte stresant stiind ca ii pot expune. Asa ca am decis sa stau in izolare singur. E foarte greu sa stai in izolare atatea zile. Simt ca imi pierd mintile, am inceput sa vorbesc cu obiectele prin casa", a povestit grecul intr-o postare pe o retea de socializare.Tsisipas are 21 de ani, are in palmares Turneul Campionilor, castigat dupa o finala cu Dominic Thiem si este in prezent pe locul 6 ATP.Toate turneele ATP si WTA au fost suspendate pana pe 7 iunie, din cauza acestei pandemii uriase de coronavirus, dar ultimele vesti sunt sumbre, asa ca si turneul de la Wimbledon este in pericol si el sa fie anulat:D.A.