Suma uriasa stransa de jucatoarele WTA: Cati bani a donat Simona Halep

Pentru sustinerea persoanelor si a comunitatilor afectate din Australia de incendii, WTA a contribuit la fondul pentru dezastre prin donatii facute catre Crucea Rosie Australiana.WTA a donat cate 100 de dolari australieni pentru fiecare as reusit de jucatoare la simplu si dublu in turneele de la Brisbane, Auckland, Adelaide si Hobart.Jucatoarele profesioniste au donat obiecte cu autografe pentru Tennis Australia si Tennis Auckland, acestea fiind scoase la licitatie, dar au facut si donatii directe, pentru numarul de asi reusit sau chiar totalul premiilor castigate (Serena Williams, dupa titlul cucerit la Auckland).WTA si jucatoarele profesioniste au adunat astfel peste 500.000 de dolari australieni, adica aproximativ 280.000 de dolari americani.Simona Halep a anuntat pe 2 februarie ca a donat suma de 20.000 de dolari in cadrul acestei campanii. Pe 5 ianuarie, romanca preciza ca intrucat nu reuseste prea multi asi va dona cate 200 de dolari de fiecare data cand il va enerva pe antrenorul sau, australianul Darren Cahill.