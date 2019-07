Surpriza de proportii in finala turneului de la Palermo: Principala favorita a fost invinsa in doua seturi

Ziare.

Tenismena batava, aflata pe locul 5 in ierarhia WTA, a fost invinsa in ultimul act de elvetianca Jil Teichmann (locul 82 WTA).6-7 (3), 2-6 a fost scorul finalei dintre Kiki Bertens si Jil Teichmann, care a durat o ora si 52 de minute.Pentru Jil Teichmann (22 de ani) e cel de-al doilea turneu WTA din cariera, dupa ce in luna mai a acestui an s-a impus la Praga.In schimb, la Jurmala (Letonia), principala favorita, Anastasija Sevastova, s-a impus in fata propriilor spectatori.Letona aflata pe locul 11 in ierarhia WTA a dispus de surprinzatoarea poloneza Katarzyna Kawa (locul 194 WTA), ajunsa pe tabloul principal dupa ce-a trecut de calificari, cu 3-6, 7-5, 6-4.I.G.