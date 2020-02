Surpriza de proportii la Acapulco: Favorita numarul 1, eliminata de ocupanta locului 270 in ierarhia WTA

Ziare.

Surpriza zilei a produs-o mexicanca Renata Zarazua, ajunsa pe tabloul principal dupa ce a primit un wildcard.Jucatoarea aflata pe locul 270 in ierarhia mondiala a eliminat-o in primul tur pe principala favorita, Sloane Stephens!Castigatoarea US Open 2017 a cedat neasteptat de usor, in doua seturi, scor 4-6, 2-6.O ora si 25 de minute a durat partida dintre cele doua.Wang Yafan, Marie Bouzkova, Lauren Davis si Venus Williams sunt celelalte favorite eliminate inca din primul tur al turneului de la Acapulco.250.000 de dolari sunt premiile totale ale turneului de la Acapulco.I.G.