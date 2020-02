Surpriza de proportii la Doha: Favorita numarul 5, invinsa categoric

Ziare.

com

Dupa un prim tur liber, Elina Svitolina a infruntat-o luni seara pe Amanda Anisimova si a fost invinsa fara drept de apel.Americanca in varsta de doar 18 ani s-a impus in doua seturi, cu 6-3, 6-3.Doar o ora si 4 minute a durat confruntarea dintre cele doua.In sferturile de finala ale turneului din Qatar, Amanda Anisimova o va intalni pe castigatoarea partidei dintre Svetlana Kuznetsova si Iga Swiatek.Turneul de la Doha, dotat cu premii in valoare totala de 2,9 milioane de dolari, se desfasoara in perioada 23-29 februarie.Vezi si:I.G.