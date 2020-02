Surpriza de proportii la Dubai: Favorita numarul 3, infrangere usturatoare in primul tur

Ziare.

Elina Svitolina (locul 6 WTA) a rezistat doar o ora in fata americancei Jennifer Brady, aflata pe locul 52 in clasamentul intocmit de Asociatia de Tenis Feminin.A fost 6-2, 6-1 pentru tenismena din Statele Unite ale Americii.In turul urmator, Jennifer Brady o va intalni pe cehoaica Marketa Vondrousova.Elina Svitolina se putea intalni cu Simona Halep in semfiinalele turneului din Emiratele Arabe Unite.2,5 milioane de dolari sunt premiile totale ale turneului de la Dubai, programat pe durata acestei saptamani.Vezi si: Surpriza in primul meci al zilei de la Dubai I.G.