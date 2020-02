Surpriza de proportii la Hua Hin: Favorita numarul 1, invinsa categoric in sferturi

Ziare.

com

Jucatoarea aflata pe locul 4 in ierarhia WTA a cedat surprinzator in fata japonezei Nao Hibino (locul 84 WTA).A fost 6-4, 6-2 in favoarea niponei, dupa un meci care a durat o ora si 18 minute.In semifinale, Hibino va juca impotriva castigatoarei "sfertului" dintre favorita numarul 3, Wang Qiang, si Leonie Kung, ajunsa pe tabloul principal dupa ce a trecut de calificari.In cealalta semifinala se vor intalni Patricia Tig si favorita numarul 5, poloneza Magda Linette.275.000 de dolari sunt premiile totale ale turneului din Thailanda.I.G.