Surpriza de proportii la Linz: Principala favorita, eliminata de o jucatoare in varsta de doar 15 ani

Principala favorita a turneului de la Linz a fost eliminata in sferturile de finala de o tenismena in varsta de doar 15 ani, aflata pentru prima oara in aceasta faza in circuitul WTA.Tenismena olandeza, aflata in lupta pentru calificarea la Turneul Campioanelor, a fost invinsa de americanca Cori Gauff.Jucatoarea nascuta in 2004 s-a impus cu 7-6 (1), 6-4, dupa o ora si 38 de minute.In semifinalele turneului dotat cu premii totale de 250.000d de dolari, jucatoarea ajunsa pe tabloul principal din postura de lucky loser o va intalni pe nemtoaica Andrea Petkovic.In sferturi, Andrea Petkovic a invins-o pe Viktoria Kuzmova, cu 6-4, 6-1.Tot vineri se vor mai disputa sferturile Ekaterina Alexandrova - Kiki Mladenovic si Jelena Ostapenko - Elena Rybakina.Semifinalele turneului de la Linz sunt programate sambata.I.G.