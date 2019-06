Surpriza de proportii la Rosmalen: O jucatoare din Top 10 WTA, invinsa de ocupanta locului 214!

Ziare.

Jucatoarea aflata pe locul 10 in clasamentul WTA a pierdut surprinzator confruntarea cu tanara australianca Destanee Aiava, clasata abia pe locul 214 in ierarhia intocmita de Asociatia Feminina de Tenis.7-6 (3), 1-6, 6-4 a fost scorul intalnirii dintre Destanee Aiava, ajunsa pe tabloul principal dupa ce a primit un wildcard, si cea de-a doua favorita a turneului.O ora si 50 de minute a fost durata partidei.In runda urmatoarea, tenismena de la Antipozi o va infrunta pe rusoaica Veronika Kudermetova.Turneul de la Rosmalen, jucat pe iarba si dotat cu premii in valoare totala de 250.000 de euro, se desfasoara in perioada 10-16 iunie.La editia din acest an, Kiki Bertens e principala favorita.Anul trecut, turneul a fost castigat de sarboaica Aleksandra Krunici, dupa o finala cu belgianca Kirsten Flipkens.I.G.