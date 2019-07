Surpriza de proportii la Wimbledon: Campioana en-titre, eliminata in turul II

Ziare.

Angie Kerber a pierdut in trei seturi, scor 2-6, 6-2, 6-1, duelul cu americanca Lauren Davis.Aflata abia pe locul 95 in lume, Davis a acces pe tabloul principal de la Openul britanic in calitate de lucky loser, insa a profitat din plin de sansa sa.Iar dupa o ora si 54 de minute de joc, ea a reusit sa se califice in turul al treilea dupa ce a invins-o pe campioana de anul trecut.Pentru Davis este a doua oara in cariera cand ajunge pana in turul al treilea pe iarba de la Londra.In duelul pentru optimi, Lauren Davis o va infrunta pe Carla Suarez Navarro, din Spania.Kerber, in schimb, va iesi din Top 10 WTA incepand de lunea viitoare, ea pierzand peste 1900 de puncte ca urmare a acestei eliminari.M.D.