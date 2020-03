Surpriza in prima semifinala a turneului de la Lyon

Ziare.

Jucatoarea aflata pe locul 136 in clasamentul WTA si ajunsa pe tabloul principal dupa ce-a trecut de calificari a obtinut sambata biletul pentru finala.In semifinale, Anna-Lena Friedsam a invins-o pe favorita numarul 7, rusoaica Daria Kasatkina.A fost 6-3, 3-6, 6-2 in favoarea nemtoaicei, dupa doua ore si 5 minute.In ultimul act al turneului din Franta, sportiva in varsta de 26 de ani o va intalni pe castigatoarea semifinalei dintre Sofia Kenin si Alison van Uytvanck.I.G.