Surpriza in primul meci al zilei de la Dubai

Karolina Muchova (locul 27 WTA) a fost eliminata in runda inaugurala de conationala sa Katerina Siniakova (locul 58 WTA), ajunsa pe tabloul principal dupa ce a trecut de calificari.Siniakova s-a impus in trei seturi, cu 6-4, 4-6, 6-0, dupa o ora si 53 de minute.In runda urmatoare, Katerina Siniakova o va intalni pe castigatoarea partidei dintre invingatoarea de la Australian Open 2020, Sofia Kenin, si Elena Rybakina.Turneul de la Dubai e dotat cu premii in valoare totala de 2,5 milioane de dolari si se desfasoara pe durata acestei saptamani.I.G.