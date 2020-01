Surpriza la Adelaide: Aryna Sabalenka, invinsa in semifinale

Ziare.

Jucatoarea care in sferturile de finala a trecut cu usurinta de Simona Halep a cedat in fata ucrainencei in varsta de doar 19 ani, Dayana Yastremska.Sportiva antrenata de Sascha Bajin, aflata pe locul 24 in ierarhia WTA, s-a impus in meciul cu favorita numarul 6 in doua seturi, cu 6-4, 7-6 (4).O ora si 45 de minute a durat disputa dintre cele doua.In ultimul act al competitiei de la Antipozi, Dayana Yastremska o va intalni pe castigatoarea celei de-a doua semifinale, in care se intalnesc Ashleigh Barty si Danielle Collins.Finala turneului e programata sambata.848.000 de dolari sunt premiile totale ale turneului de la Adelaide, aflat la prima editie.I.G.