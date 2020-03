Surpriza la Lyon: Favorita numarul doi, eliminata in turul II

Ziare.

Favorita numarul 2 a fost eliminata surprinzator de nemtoaica Anna-Lena Friedsam, aflata pe locul 136 in clasamentul WTA.6-3, 6-3 a fost scorul intalnirii care a durat o ora si 12 minute.Mai departe, in sferturile de finala, Anna-Lena Friedsam o va intalni pe favorita numarul 8, Viktoria Kuzmova.250.000 de dolari sunt premiile totale ale turneului de la Lyon, programat in perioada 2-8 martie.Sofia Kenin e cap de serie numarul 1, iar in turul doi a invins-o pe Jaqueline Cristian dupa un meci dramatic.I.G.