Surpriza la Turneul Campionilor pentru juniori. Un tanar italian castiga la Milano NextGen ATP Finals

Sambata, la Milano, in Italia, a avut loc finala NextGen ATP Finals, intre tenismenul italian Jannik Sinner, locul 95 ATP, 18 ani si australianul Alex De Minaur, locul 18 ATP si cap de serie numarul 1, in varsta de 20 de ani.Scorul a fost 4-2, 4-1, 4-2, caci la Turneul Campionilor la juniori se joaca dupa un cu totul alt format. Sinner a bifat a doua victorie in fata unui jucator de top 20 ATP, dupa ce l-a depasit si pe Gael Monfils, luna trecuta, la Antwerp. In 2019, italianul a cucerit trofeele challenger de la Bergamo si Lexington si a jucat prima semifinala de turneu ATP la Antwerp, in Belgia.Cel mai tanar tenismen din top 100 ATP incheiase anul trecut pe 553 ATP, urcand asadar peste 450 de locuri in ierarhie in acest an.Sinner a participat la Milano gratie unui wild-card, iar la finalul turneului va incasa un premiu de 372.000 de dolari, mai mult decat tot ce castigase pana acum in cariera, 274.470 de dolari.Alex de Minaur jucase in acest an chiar recent o finala de turneu ATP, la Basel, pierduta clar in fata marelui Roger Federer, 6-2, 6-2.