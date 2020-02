Surpriza la turneul de la St. Petersburg: O favorita a fost eliminata inca din runda inaugurala

Ziare.

Favorita numarul 6 a fost invinsa de australianca Ajla Tomljanovic, aflata pe locul 57 in clasamentul WTA.Cehoaica a castigat primul set cu 6-3, insa apoi le-a cedat pe urmatoarele cu 3-6, 4-6.Doua ore si 11 minute a durat confruntarea dintre finalista de la Roland Garros si sportiva in varsta de 26 ani.In runda urmatoare, Ajla Tomljanovic o va intalni pe belgianca Alison Van Uytvanck, care in primul tur a eliminat-o pe Kristina Mladenovic, scor 6-4, 6-1.Turneul de la St. Petersburg se desfasoara pe durata acestei saptamani si e dotat cu premii in valoare totala de 848.000 de dolari.Belinda Bencic e principala favorita, iar Kiki Bertens, detinatoarea trofeului, are statutul de cap de serie numarul 2.I.G.