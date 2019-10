Surpriza la Turneul Elitelor: Favorita numarul 3 a fost eliminata

Ziare.

Favorita numarul 3 a invins-o pe Petra Martic in doua seturi, insa i-a fost fatala infrangerea suferita marti in fata lui Zheng Saisai (scor 4-6, 2-6).6-3, 6-4 a fost scorul meciului dintre Madison Keys si Zhang Saisai, care a durat o ora si 10 minute.Lupta pentru calificarea in semifinalele din Grupa Orhid a turneului de la Zhuhai se va da intre Zheng Saisai si Petra Martic.Pentru a merge mai departe, tenismena croata are nevoie de o victorie in doua seturi, cu cel mult 6 game-uri cedate!Vezi si: Rezultatele inregistrate in ziua a doua de la Turneul Elitelor: Doua jucatoare au fost deja eliminate La Turneul Elitelor de la Zhuhai (China) participa cele mai bune 11 jucatoare de la locul 9 in jos plus beneficiara unui wild card, acestea fiind impartite in patru grupe de cate 3.Prima clasata din fiecare grupa se califica in semifinale.Serena Williams, Johanna Konta, Marketa Vondrousova, Angelique Kerber, Amanda Anisimova, Sloane Stephens si Anett Kontaveit au refuzat, insa, participarea.I.G.