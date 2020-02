Surpriza mare in sferturile de finala de la Doha: O jucatoare din top 10 WTA a fost eliminata

Ziare.

De aceasta data a venit randul favoritei numarul 4, Belinda Bencic, sa fie eliminata in sferturile de finala.Elvetianca a pierdut in fata ocupantei locului 46 WTA Rusoaica s-a impus in doua seturi, scor 6-4, 6-4, dupa un meci ce a durat o ora si 37 de minute.Bencic a stat foarte slab pe al doilea serviciu, avand un procentaj de doar 28%.In plus, la retur a stat chiar si mai slab, avand un procentaj de doar 26% pe primul serviciu al Kuznetsovei.In semifinale, Kuznetsova o va intalni pe Aryna Sabalenka, intr-o partida programata vineri.C.S.