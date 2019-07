Surpriza mare la Lausanne: A doua favorita a fost eliminata

Ziare.

Pera va juca in sferturile de finala impotriva chinezoaicei Xinyun Han, care a dispus de rusoaica Liudmila Samsonova in optimi cu 7-5, 6-4.Frantuzoaica Alize Cornet, a treia favorita, a intrecut-o clar pe italianca Jasmine Paolini, cu 6-1, 6-1.Campioana en titre o va intalni in sferturi pe rusoaica Natalia Vihlianteva, care a eliminat-o pe jucatoarea australiana de origine rusa Daria Gavrilova, cap de serie numarul sapte, cu 6-3, 6-2.