Surpriza mare la Monterrey: O fost castigatoare de Grand Slam, invinsa de o jucatoare in varsta de doar 17 ani

Tenismena in varsta de doar 17 ani a eliminat-o in turul doi al turneului din Mexic pe favorita numarul 5, americanca Sloane Stephens.Tanara canadianca aflata pe locul 126 in clasamentul WTA s-a impus in trei seturi, scor 6-7 (4), 6-3, 6-3.Partida dintre Leylah Annie Fernandez si castigatoarea US Open-ului din 2017 a durat doua ore si 7 minute.In runda urmatoare, Leylah Annie Fernandez o va intalni pe castigatoarea partidei dintre favorita numarul 1, Elina Svitolina, si Olga Govortsova.250.000 de dolari sunt premiile totale ale turneului de la Monterrey.I.G.