Surpriza mare la Rogers Cup: O favorita a fost eliminata in primul tur

Favorita numarul 10, letona Anastasija Sevastova, a fost eliminata in primul tur de chinezoaica Shuai Zhang.Ajunsa pe tabloul principal din postura de lucky-loser, dupa ce a fost invinsa in calificari, Zhang s-a impus in doua seturi, scor 7-6 (5), 6-2.Zhang a facut diferenta cu serviciul si a profitat de erorile nefortate comise de jucatoarea din Letonia.Anastasija Sevastova este jucatoarea cel mai bine clasata eliminata de la Rogers Cup pana in momentul de fata.Pentru Zhang urmeaza un duel in turul doi cu rusoaica Ekaterina Alexandrova.C.S.