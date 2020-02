Surpriza uriasa la Doha: Inca o favorita a fost eliminata

Ziare.

com

Campioana de la Australian Open 2020, Sofia Kenin, a fost invinsa in turul 2 de tanara ucraineana Dayana Yamstremska.Ocupanta locului 25 WTA s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 7-6 (4), dupa mai bine de o ora si jumatate de joc.Yamstremska a servit excelent si a reusit nu mai putin de 13 asi, o performanta impresionanta in circuitul WTA.Sofia Kenin nu-si revine si se afla intr-o forma foarte slaba de la castigarea Australian Open. Ea a fost eliminata si la Dubai tot in primul meci, de Elena Rybakina, iar la Fed Cup a suferit o infrangere in fata Jelenei Ostapenko.Pentru Yamstremska urmeaza in optimile de finala un duel cu invingatoarea dintre Garbine Muguruza si Ajla Tomljanovici.C.S.