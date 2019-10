Surpriza uriasa la Linz: O tenismena in varsta de 15 ani a castigat turneul!

Ziare.

Tenismena americana nascuta in 2004 s-a impus, duminica, la turneul de la Linz (Austria), dupa o finala in trei seturi cu Jelena Ostapenko.6-3, 1-6, 6-2 a fost scorul finalei dintre Cori Gauff si Jelena Ostapenko, care a durat o ora si 40 de minute.Victoria e cu atat mai impresionanta cu cat Cori Gauff a fost invinsa in calificari, insa a fost primita pe tabloul principal dupa retragerea unei sportive!Gratie acestui succes, Cori Gauff va face un salt de 39 de locuri in clasamentul WTA si va intra in premiera in Top 100.71 e locul pe care Cori Gauff se va afla in urmatoarea ierarhie WTA, cu 854 de puncte.43.000 de dolari si 280 de puncte WTA e premiul cu care va fi recompensata castigatoarea de la Linz.