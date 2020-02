Surpriza uriasa la Sankt Petersburg: O favorita a fost eliminata de ocupanta locului 159 WTA

Ziare.

Britanica Johanna Konta, favorita numarul 4, a fost eliminata in optimile de finala de Oceane Dodin.Jucatoarea de pe locul 159 in clasamentul WTA s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-4.Partida a durat o ora si 29 de minute.Oceane Dodin a avut un serviciu foarte bun si a reusit sapte asi in aceasta partida. In plus, a castigat 89% dintre punctele puse pe primul serviciu.In sferturile de finala, Dodin o va intalni pe invingatoarea dintre Fiona Ferro si Elena Rybakina.C.S.