Surpriza uriasa la Zhengzhou: O jucatoare din top 5 WTA a fost eliminata

Ocupantal ocului 3 WTA a pierdut in fata frantuzoaicei Kristina Mladenovici, aflata pe pozitia a 49-a in lume.Mladenovici s-a impus dupa un meci maraton in trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-3, dupa doua ore si 45 de minute de joc.In semifinale, Mladenovici o va intalni pe Petra Martici, care a trecut in sferturi de Aryna Sabalenka.In cealalta semifinala se vor intalni Karolina Pliskova si Alja Tomljanovici.Partidele din semifinale sunt programate sambata.C.S.