Surprize de proportii la Shenzhen: Primele doua favorite au fost eliminate

Favorita numarul 1, elvetianca Belinda Bencic, a parasit intrecerea inca din runda inaugurala, fiind invinsa de rusoaica Anna Blinkova.A fost 3-6, 6-3, 6-3 in favoarea jucatoarei aflate pe locul 58 in ierarhia WTA.Apoi, intr-un meci din runda a doua, favorita cu numarul 2, Aryna Sabalenka, a iesit invinsa din disputa cu Krystina Pliskova.Jucatorea din Cehia, care in runda precedenta a invins-o pe Irina Begu, s-a impus in doua seturi, cu 6-4, 6-4.775.000 de dolari sunt premiile totale la Shenzhen.Anul trecut, turneul din China a fost castigat de Aryna Sabalenka, dupa o finala cu Alison Riske.I.G.